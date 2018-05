Er nahm wirklich kein Blatt vor den Mund! Am Donnerstag gab Designer Wolfgang Joop (73) sein Comeback bei Germany's next Topmodel. Als Gastjuror beriet er Heidi Klum (44) und hielt sich mit Kritik definitiv nicht zurück. Während Favoritinnen wie Pia Riegel (22) und Toni (18) beim Live-Walk durchfielen, war er von Sara Leutenegger (24) und Sally (17) ganz begeistert. Für ihn sind sie genau der Typ Model, der auf den Laufstegen der Welt momentan gefragt ist. "Und als Antwort auf die Zeit sehe ich zwei Mädchen, die am stärksten wirken: Das ist die Sally und die Sara", sagte der Modeschöpfer im ProSieben-Interview.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de