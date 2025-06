Diese GNTM-Kandidaten ließen sich ein Gruppen-Tattoo stechen

Heidi Klum (52) krönte kürzlich im großen Finale von Germany's Next Topmodel 2025 ihre zwei Sieger, Daniela und Moritz, doch schon im Vorfeld sorgten einige der Nachwuchs-Models für Aufsehen. Acht der Teilnehmer ließen sich als Erinnerung an die Jubiläumsstaffel ein Gruppen-Tattoo stechen: Die 20, die für die zwanzigste Staffel der Castingshow steht, ziert nun die Haut von Ray, Nawin, Felix, Eliob, Aaliyah, Josephine und Samuel, wobei es eigentlich Danielas Idee war, die sich die Zahl bereits während der Dreharbeiten in Los Angeles auf ihren Finger tätowieren ließ. Im Interview erklärte sie damals in weiser Voraussicht: "Wenn ich gewinne, wird das die Hand sein, die ich hebe."

Die anderen Kandidaten, die sich ebenfalls für das Tattoo entschieden, holten den schmerzhaften Akt erst kürzlich gemeinsam in Köln nach, als sie bereits aus der Show ausgeschieden waren. In den sozialen Medien zeigten die Models stolz ihre frisch gestochenen Tattoos und feierten das Wiedersehen wie ein fröhliches Klassentreffen. Auch die Proben für die große Finalshow in Köln sollen sich für die Teilnehmer eher wie eine ausgelassene Party angefühlt haben als wie harte Arbeit. Kritiker, die oft kein gutes Haar an dem Sendungskonzept lassen und befürchten, die Kandidaten würden von der Produktion unterdrückt und ausgebeutet, dürften angesichts dieser emotionalen Tattoo-Aktion ins Grübeln geraten: Würde man sich tatsächlich eine Erinnerung an eine so schwere Zeit auf der Haut verewigen lassen?

Im schillernden Finale kämpften neben Daniela auch Magdalena, Zoe sowie die männlichen Kandidaten Moritz, Pierre und Jannik um den Sieg, wobei Moritz bei den Jungs letztendlich das Rennen machte. Die von Heidi moderierte, abendfüllende Show war gespickt mit Gänsehautmomenten und führte die Zuschauer auf eine Zeitreise durch 20 Jahre "Germany's Next Topmodel" mit zahlreichen kultigen Sprüchen und bekannten Gesichtern. So wurde die Jubiläumsstaffel für alle Teilnehmer zu einer unvergesslichen Erfahrung – eingraviert in ihre Erinnerungen und für manche sogar unter die Haut.

ProSieben / Max Montgomery "Germany's Next Topmodel"-Teilnehmer im Jahr 2025

ProSieben / Michael Boer GNTM-Gewinnerin Daniela, 2025

ProSieben/Max Montgomery Moritz, Jannik, Pierre, Zoe, Magdalena und Daniela bei GNTM 2025