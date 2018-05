Selbstzweifel wegen zu kleiner Boobies? Nicht mit Fata Hasanović (23)! Wo andere Mädels an ihrer Oberweite herumschnippeln lassen, steht das Model für mehr Natürlichkeit. "Yep, no tits", postete die Schönheit lässig zu einem Instagram-Pic von sich im Badeanzug und steht so zu ihren gottgegebenen Formen. Ob sich die einstige Germany's next Topmodel-Finalistin dazu wohl von Schlagerstar Vanessa Mai (26) oder YouTuberin Dagi Bee (23) inspirieren ließ? Die zwei kleinbrüstigen Stars kreierten schon vergangenes Jahr den Spruch "Kleine Brüste, große Träume".



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de