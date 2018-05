Wurden aus Freunden auf der Leinwand etwa Partner im echten Leben? Im vergangenen Jahr begeisterten Tom Holland (21) und Zendaya Coleman (21) im Marvel-Film "Spider-Man: Homecoming" als Peter Parker und Michelle. Doch scheinbar kamen sich im Film nicht nur ihre Rollen näher: Obwohl sie es bisher abstreiten, sollen der Brite und die Amerikanerin liiert sein. Die beiden Co-Stars verbringen nämlich sehr viel Zeit miteinander.

Wie Clevver berichtet, wurde der Actiondarsteller jetzt von Paparazzi dabei abgelichtet, wie er Zendayas Haus in Los Angeles mit einem großen Rollkoffer verließ. Und das, nachdem die zwei Turteltauben das gesamte Wochenende gemeinsam die Stadt unsicher gemacht haben sollen: Sie wurden von Fans sowohl am Freitag als auch am Sonntag im Kino gesehen, wo sie sich Toms neuesten Marvel-Streifen "Avengers: Infinity War" angeschaut haben sollen. Am Samstag erschienen sie zusammen dann auf einer offiziellen Party des "Sony Pictures Studios".

Deshalb kann es sein, dass Zendaya ihrem Kollegen nur einen Schlafplatz angeboten hat. Denn obwohl Tom ein echter Hollywoodstar ist, hat er seinen Wohnsitz immer noch in Großbritannien. Dagegen spricht jedoch, dass ein Insider schon im vergangenen Sommer gegenüber People verriet: "Sie haben nach dem Dreh von Spider-Man anfangen, sich zu daten." Seitdem hielten sie ihre Liebe zwar geheim, verbrächten jedoch sehr viel Zeit zusammen. Zumindest Letzteres ist definitiv der Fall.

