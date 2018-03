Ein Traum für alle Avengers-Fans! Am 26. April flimmert der dritte Teil der Marvel-Saga über die deutschen Kinoleinwände. Neben den altbekannten Filmfiguren Iron Man und Thor schließen sich diesmal auch "Doctor Strange", "Black Panther" und die "Guardians of the Galaxy" dem Superhelden-Team an. Gemeinsam wollen sie die Welt weiterhin vor Bedrohungen schützen. Nun gibt es die ersten Poster zum neuen Streifen!

Entertainment Weekly veröffentlichte jetzt einige Cover, auf denen die Charaktere aus "The Avengers: Infinity War" abgebildet sind. Ganze 15 Titelbilder widmete das Magazin den Superhelden. Neben den alteingesessenen Figuren schafften es auch die Marvel-Lieblinge Hulk (Mark Ruffalo, 50), Black Widow (Scarlett Johansson, 33) und Star-Lord (Chris Pratt, 38) auf die Titel. Allerdings suchten einige Fans vergeblich nach den Heroes von Hawkeye (Jeremy Renner, 47) Ant-Man (Paul Rudd, 48) und Loki (Tom Hiddelston). Bedeutet das etwa das Aus für einige Filmfiguren?

Schon im Mai nächsten Jahres soll es eine erneute Fortsetzung des Blockbusters geben. Kevin Fiege, Präsident der Marvel-Studios, deutete an, dass dies das Ende für einige Rollen bei "The Avengers" bedeuten könnte. "Die Vorstellung eines Finales könnte für uns sehr interessant sein", scherzte der Produzent. Glaubt ihr, dass danach Schluss ist? Stimmt ab!

Marvel Studios/Entertainment Weekly "Avengers: Infinity War"-E!-Cover: Hulk

Marvel Studios/Entertainment Weekly "Avengers: Infinity War"-E!-Cover: Black Widow

Marvel Studios/Entertainment Weekly "Avengers: Infinity War"-E!-Cover: Star-Lord and Okoye

Marvel Studios/Entertainment Weekly "Avengers: Infinity War"-E!-Cover: Dr. Strange

Marvel Studios/Entertainment Weekly "Avengers: Infinity War"-E!-Cover: Black Panther



