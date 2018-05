Die Let's Dance-Fans dürfen gespannt sein! Heute Abend geht es für die verbliebenen acht Promikandidaten wieder um alles oder nichts. Zu den schönsten TV-Songs aller Zeiten werden Thomas Hermanns (55), Judith Williams (45) und Co. übers Parkett gleiten – mit nur einem Ziel vor Augen: dem Ticket in die nächste Runde! Um das zu bekommen, hat sich der Jüngste unter den Kandidaten, Netz-Twin Roman Lochmann (18), scheinbar etwas ganz besonderes einfallen lassen: Sein Bruder Heiko kündigt eine wahre Show-Überraschung an!

Promiflash traf den 18-Jährigen am Donnerstag bei den ABOUT YOU Awards in München. Auf die Anwesenheit seines Zwillingsbruders musste er bei dem beliebten Influencer-Event zwar verzichten, informiert ist Heiko über die aktuellen Geschehnisse im Team Katman aber allemal, wie er mit einer besonderen Ankündigung verdeutlichte: "Ich kann schon mal eines verraten: Es wird morgen eine kleine Überraschung in seiner Tanzshow geben. Es wird sich auf jeden Fall lohnen, einzuschalten. Es wird mal ein bisschen speziell, sagen wir mal so." Mehr Details wollte der YouTuber zwar nicht verraten, die Neugierde der Zuschauer dürfte er mit seinem Statement aber ganz bestimmt geweckt haben.

In den vergangenen Wochen hagelte es für Roman immer wieder harsche Kritik. Besonders sein Paso Doble mit Tanzpartnerin Katja Kalugina (25) war bei der Jury um Motsi Mabuse (37), Jorge Gonzalez (50) und Joachim Llambi (53) gnadenlos durchgefallen. Ob er mit dem Tango zu "La Cumparsita" von Carlos Gardel († 44) aus dem Film "Manche mögen's heiß" heute auf mehr Lob hoffen kann?

Instagram / heikolochmann Heiko Lochmann

Florian Ebener/Getty Images Roman Lochmann, YouTube-Star

Andreas Rentz/Getty Images Katja Kalugina und Roman Lochmann in der fünften "Let's Dance"-Show in Köln

