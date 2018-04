Seit dem Exit seines Zwillingsbruders Heiko (18) muss Roman Lochmann (18) die Familienehre bei Let's Dance aufrechterhalten! Die Zwillinge starteten gemeinsam in das Abenteuer, doch für einen der beiden war die Tanzkarriere schon nach der dritten Show beendet. Auch wenn es für Roman bisher nicht so richtig rund gelaufen ist, befindet sich der Lockenkopf noch im Rennen. Am Freitagabend musste der Webstar wieder mal heftige Kritik einstecken! Jetzt liefert der 18-Jährige eine Erklärung für seine nicht ganz so gelungene Performance auf dem Parkett.

Roman und Profitänzerin Katja Kalugina (25) haben ihre eigene Theorie, wieso sie mit ihrem Paso Doble nicht wirklich punkten konnten. "Wir waren beide einfach sehr aufgeregt", sagt der Jüngste der prominenten Kandidaten im Promiflash-Interview. Wegen ihrer Nervosität seien ihnen Fehler passiert. Auch die Blondine ist der Meinung, dass irgendetwas in der Luft gelegen habe. "Mein Tag hat schon komisch angefangen", erzählt die 25-Jährige.

Für die kommenden Woche hat sich das Paar ein klares Ziel gesetzt, wie Roman im Interview verrät: "Mehr als zwölf Punkte natürlich und dass das, was wir trainieren, auch funktioniert." Dass die Fans trotz fehlerhafter Moves zu dem YouTuber halten, zeigte sich während der Entscheidung, denn am Ende sorgten die TV-Zuschauer mit ihren Anrufen dafür, dass der Influencer in der kommenden Woche wieder über das Parkett schweben darf.

Florian Ebener/Getty Images Roman und Heiko Lochmann bei "Let's Dance"

Anzeige

MG RTL D / Stefan Gregorowius Katja Kalugina und Roman Lochmann in der fünften "Let's Dance"-Show

Anzeige

Instagram / romanlochmann Roman Lochmann und Katja Kalugina

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de