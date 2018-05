In gut zwei Wochen ist es endlich so weit! Am 19. Mai werden sich Prinz Harry (33) und seine Meghan Markle (36) in der St. George's Chapel das Jawort geben. Doch wie sieht es eigentlich mit den Trauzeugen aus? Der Rotschopf legte sich vergangene Woche bereits auf seinen Bruder William (35) fest. Aber bei der Schauspielerin gab es auf diese Frage noch keine Antwort. Meghan scheint sich einfach nicht auf eine Freundin festlegen zu können.

Wie ein Sprecher des "Kensington Palace" jetzt gegenüber People verriet, falle es der Amerikanerin sehr schwer, eine Wahl zu treffen: "Sie hat einen sehr engen Freundeskreis und sie wollte keine den anderen gegenüber vorziehen." Alle ihre Liebsten seien zudem sehr in ihre Hochzeitsvorbereitungen involviert gewesen und würden auch bei der Trauung dabei sein. "Sie ist sehr froh, ihre Unterstützung zu haben", berichtete der königliche Vertreter weiter.

Allerdings muss sich Meghan nicht zwangsläufig auf eine Freundin festlegen. Schließlich ist es bei royalen Hochzeiten nicht üblich, eine Trauzeugin zu haben. Eine Ausnahme bildete da Herzogin Kate (36) mit ihrer Schwester Pippa Middleton (34). Die Fans des britischen Königshauses dürfen jedoch weiter gespannt bleiben, denn genaue Infos zu den sogenannten "Page Boys" und "Bridesmaids" wird es laut einer Pressemitteilung des Kensington Palace erst kurz vor der Eheschließung geben.

Toby Melville - WPA Pool/Getty Images Prinz Harry und Prinz William bei der Eröffnung des Greenhouse Sports Centre in London

Victoria Jones WPA Pool/Getty Images Meghan Marke und Prinz Harry bei einem Memorial Service

KIRSTY WIGGLESWORTH / AFP / Getty Images Die königliche Hochzeit von Prinz William und Kate Middleton

