Der Countdown läuft: In knapp zwei Wochen werden sich Prinz Harry (33) und Meghan Markle (36) in der St George’s Chapel auf Schloss Windsor das Jawort geben. Kein Wunder, dass bei den britischen Royals aktuell die letzten Vorbereitungen für das familiäre Großereignis des Jahres getroffen werden. Während die internen Planungen der spektakulären Hochzeit bis zum großen Tag streng geheim bleiben, wird die Location schon jetzt für alle sichtbar präpariert.

Die große Action hat tatsächlich begonnen. Wie Paparazzi-Fotos beweisen, wurde schon jetzt mit den ersten Herrichtungen auf dem Gelände von Schloss Windsor begonnen. Während die Landschaftsgärtner mit Rasenmähern das frische Grün in Form bringen und den Garten schick machen, haben Gerüstbauer damit begonnen, einen Medienbereich zu errichten. In diesem soll am Tag der Tage die Presse Platz finden, um das Spektakel hautnah einfangen zu können.

Erfahrungswerte haben ergeben, dass neben den 4.040 geladenen Gästen rund 500.000 Zuschauer anreisen könnten, um die Hochzeit live vor Ort mitzuerleben. Selbstverständlich will man sich in Adelskreisen an einem solch besonderen Tag von seiner besten Seite zeigen.

WPA Pool / Getty Images Meghan Markle und Prinz Harry bei einem Event in Cardiff, Wales

Anzeige

Zak Hussein / Splash News Rasenarbeiten in Windsor für die Royal-Wedding im Mai 2018

Anzeige

Chris Jackson / Getty Images Meghan Markle mit Fans in Birmingham

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de