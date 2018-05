Na, wer ist denn diese heiße Schnitte an der Seite von Jimi Blue Ochsenknecht (26)? Der Schauspieler verfolgte auch diese Woche wieder die Let's Dance-Show im Studio – wegen eines Fußbruches musste der Mädchenschwarm selbst das Tanzformat frühzeitig verlassen. Jetzt sucht der Hottie sicherlich nach Ablenkung – nach dem Show-Aus und mit Gips am Fuß dürfte ihm schließlich ziemlich langweilig sein! Ob er die in den Armen dieser adretten Schnecke findet?

"Ich und mein Mädchen bei Let's Dance heute Abend. #liebedich #heike", kommentierte Jimi sein aktuelles Instagram-Bild. Darauf zu sehen: Der "Wilde Kerle"-Star mit einer Kleidchen tragenden Blondine. Doch hinter dem Foto steckt natürlich keine Liebes-Offenbarung: Unter dem Mädchen-Kostüm versteckt sich in Wahrheit niemand Geringeres als YouTube-Star Heiko Lochmann (18). Der Influencer trat in diesem Jahr ebenfalls bei der Tanzshow an, flog aber bereits in der dritten Runde raus. Doch am Samstag durfte der 18-Jährige nun erneut über das Parkett fegen: In seiner Marilyn Monroe-Verkleidung unterstütze er seinen Zwillingsbruder Roman Lochmann (18) bei dessen Tanz.

Heikos Aktion bei "Let's Dance" kam auch bei seinen Fans richtig gut an! Auf seinem Instagram-Profil wird der Sänger von seinen Supportern förmlich mit positiven Kommentaren überhäuft. "Finde ich echt cool und süß von dir, dass du dich so für Roman einsetzt und du dir ein Kleid anziehst und dich schminkst. Echt mutig von dir", war nur einer der durchweg erfreuten Nachrichten.

Thomas Lohnes/Getty Images for s.Oliver Jimi Blue Ochsenknecht bei der s. Oliver THE FUSION COLLECTION Fashion Show in Frankfurt 2017

Instagram / heikolochmann Heiko Lochmann

Instagram / romanlochmann Roman und Heiko Lochmann

