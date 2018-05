Diese Beziehung hält trotz des großen Altersunterschieds. Er ist ein 65-jähriger Geschäftsmann, sie ein 28-jähriges Playboy-Model. Im Juni 2016 gaben sich Xenia Deli (28) und ihr Liebster Ossama Fathi Rabah Al-Sharif auf der griechischen Insel Santorini das Jawort. Rund eine Million Euro soll die Feier den Bräutigam gekostet haben. Knapp zwei Jahre nach der Traumhochzeit erwartet das Paar jetzt seinen ersten gemeinsamen Nachwuchs.

Auf ihrem Instagram-Account postet die brünette Schönheit ein Foto, auf dem sie ihren Babybauch stolz präsentiert. Schützend legt sie ihre Hände auf ihre süße Babykugel und macht einen Kussmund in Richtung ihres ungeborenen Kindes. Dazu schreibt die Beauty schlicht und einfach "gesegnet". Und ihre Follower sind von den Schwangerschafts-News begeistert. Der niedliche Schnappschuss hat mehr als 100.000 Likes und in den Kommentaren beglückwünschen die User die werdende Mama.

Bekannt ist Xenia neben ihrer Arbeit für verschiedene Designer und Magazine auch für Auftritte in Videos angesagter Musiker. In Justin Biebers (24) Clip zu "What Do You Mean?" spielt das Model beispielsweise die Hauptrolle und verdreht dem blonden Womanizer den Kopf. Und auch in Calvin Harris (34) Musikvideo zu "Thinking About You" setzt sie ihre heißen Kurven gekonnt in Szene.

Instagram / xeniadeli Xenia Deli und ihr Mann Ossama Fathi Rabah Al-Sharif

Splash News Justin Bieber in Los Angeles

Instagram / xeniadeli Xenia Deli, Model

