Jetzt ist es raus! Maren (26) und Tobias Wolf lüften in einem Video ein lange gehütetes Geheimnis: Die YouTube-Star bringen eine eigene Modekollektion auf den Markt. Seit acht Monaten tüfteln sie an dem Projekt und haben viel Herz und Fleiß in die Designs gesteckt. Auch beim Namen ihres noch sehr jungen Labels waren die beiden Turteltauben besonders kreativ. Ihre Marke ist eine Hommage an ihre Community!

Kurz und knackig heißt das "neue Baby" von Maren und Tobi RWTP. Das Kürzel steht für "Run with the Pack", zu deutsch: "Lauf mit dem Rudel". Der süße Spruch steht nicht nur für das Netz-Paar, welches mit Nachnamen "Wolf" heißt und zusammen mit ihren beiden Kätzchen ein echtes Rudel ist, sondern auch für ihre Follower. "Wir finden, das ist eine ganz, ganz tolle Verbindung", erzählte Maren freudestrahlend in einem YouTube-Video.

Wie es sich für waschechte Social-Media-Stars gehört, gibt es für die kommende Kollektion auch schon einen passenden Hashtag. "Und zwar heißt der #ThePack. Das heißt, ihr könnt, sobald die Kollektion online ist und ihr vielleicht ein Teil gekauft habt, diesen Hashtag benutzen", sagte die Brünette im Clip. So wollen die beiden ihre Abonnenten integrieren, denn sie wissen ganz genau, wem sie den Mega-Erfolg zu verdanken haben! Freut ihr euch auf die Klamotten? Stimmt in der Umfrage am Ende des Artikels ab.

