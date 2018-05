Wochenlang spannten die YouTuber Maren (26) und Tobias Wolf ihre Community auf die Folter. Ihre Follower könnten sich auf etwas Großes freuen, auf das sie schon lange gewartet hätten – posteten die beiden Turteltauben und lieferten damit lediglich vage Hinweise. Jetzt ließen Maren und Tobias endlich die Bombe platzen und plauderten ihr Secret aus: Sie werden bald eine eigene Mode-Kollektion herausbringen!

Im vergangenen Jahr verbrachte das Pärchen enorm viel Zeit im Büro, steckte sein ganzes Herzblut in das Groß-Projekt. "Seit acht Monaten arbeiten wir mit einem ganz, ganz tollen Team an unserer ersten eigenen Modekollektion", erzählten die Vlogger in einem YouTube-Video. Bei den Klamotten der Wolfs wird es sich allerdings nicht um Fan-Kleidung handeln – sie sollen für jedermann tragbar sein. "Wir möchten Mode rausbringen und designen, die wir geil finden und wo nicht fett 'The Wolfs' draufsteht", erklärte Maren. Es wird sowohl Kleidung für Mädels geben wie auch unisex tragbare Teile. Die Reaktionen der Netz-Zuschauer fielen positiv aus. "Ich habe so gehofft, dass ihr Mode macht", "Ich bin mal auf die Größen gespannt" oder "Unisex finde ich super, weil es tatsächlich niemanden ausschließt", lauteten einige Kommentare.

Für ihr Mode-Projekt veranstalteten Maren und Tobias ein Fotoshooting in Los Angeles. Unter der kalifornischen Sonne setzten sie ihre Klamotten in Szene und holten sich dafür ein paar ihrer Freunde mit ins Boot. Unter anderem posierte die ehemalige GNTM-Kandidatin Anuthida Ploypetch (20) in den Klamotten für die Kamera. "Wir haben unfassbar tolle Bilder und wir hätten nicht gedacht, dass es so geil wird", schwärmte das Paar. Na, da können sich die Fans ja schon jetzt auf das Ergebnis freuen. Bis die Kleidung im Laden hängt, dauert es aber noch ein bisschen. Habt ihr mit dieser Mode-Nachricht gerechnet? Stimmt ab!

Instagram / marenwolf YouTuber Maren und Tobias Wolf

Matthias Nareyek / Getty Images Anuthida Ploypetch bei der Berlin Fashion Week 2018

P. Hoffmann/WENN.com Tobias und Maren Wolf auf der GLOW in Dortmund

