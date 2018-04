Seit unfassbaren vier Jahren filmen die YouTuber Maren (25) und Tobias Wolf täglich ihr Leben! Und die Fans der beiden haben schon so einiges miterlebt. Die Turteltauben jetten um die Welt, sind in ein Haus gezogen, haben geheiratet, planen aktuell ein neues Haus und, und, und – egal was bei den Vloggern abgeht, ihre Community bekommt es mit. Maren und Tobi hecken auch schon wieder etwas aus. In ihrem neuesten Video kündigen die beiden Großes an!

"Warum wir im Moment davon reden, dass wir so viel zu tun haben und solange im Büro sind und hier und da und ihr seht dann doch relativ wenig, werdet ihr in ein paar Wochen erfahren", sagte Tobi in einem YouTube-Video. Er betonte außerdem, dass er sehr stolz auf seine Liebste sei. Die geht ein bisschen mehr ins Detail: "Es ist etwas Besonderes. Es ist etwas, wo unser Herz und sehr, sehr viel Arbeit und Zeit drin steckt und etwas, worauf ihr auch schon lange wartet", spannte Maren ihre Abonnenten auf die Folter.

Die User hauen fleißig in die Tasten und fangen an zu spekulieren: "Vielleicht ein Online-Shop?", "Ein Buch?", "Hausbau?", "Vielleicht ein eigener Merch?" oder "Geht vielleicht um die Familienplanung", munkeln die Fans. Leider müssen sich die Follower noch ein bisschen gedulden. Habt ihr einen Tipp, was in den nächsten Wochen bei Maren und Tobi los ist? Stimmt in der Umfrage am Ende des Artikels ab.

P. Hoffmann/WENN.com Tobias und Maren Wolf auf der GLOW in Dortmund

Instagram / marenwolf Tobias und Maren Wolf, YouTuber-Pärchen

Instagram / marenwolf Tobias und Maren Wolf, YouTube-Stars

