Dieser Auftritt von Joline-Milena ging schief! Eingefleischte Fans der Castingshow Das Supertalent dürften sich noch an die Turnerin erinnern. 2011 nahm die damals Siebenjährige an dem TV-Format teil und stellte gemeinsam mit ihrem Vater ihre akrobatischen Fähigkeiten unter Beweis. Bei ihrer Performance lief alles glatt, sodass es das Mädchen sogar eine Runde weiter schaffte. Nun kam es bei einer Zirkusnummer des heutigen Teenagers zu einem verhängnisvollen Sturz!

Sieben Jahre nach ihrem "Supertalent"-Auftritt wagt sich Joline-Milena auch an etwas gefährlichere Nummern. So bringt sie im familieneigenen Zirkus "Piccolino" die Zuschauer regelmäßig mit ihrer Performance auf dem Ringtrapez zum Staunen. Damit sich die 14-Jährige bei einem möglichen Sturz nicht verletzt, wird sie von einem Stahlseil gesichert. Laut Tag24.de riss dieses Seil am vergangenen Donnerstag bei einer Show in Chemnitz jedoch, sodass Joline-Melina vier Meter in die Tiefe fiel.

Ihre Mutter Katharina Köllner kann sich in einem Interview nicht erklären, wie es zu der Panne kam. "Ich bediente gerade Musik und Licht, als Joline bei ihrer Trapeznummer abrutschte", zeigt sich die besorgte Mama ratlos. Das Teeniegirl wurde daraufhin in ein Krankenhaus eingeliefert. Sie erlitt eine Gehirnerschütterung und schwere Prellungen.

Circus Piccolino Joline-Melina bei einem Auftritt im Circus Piccolino

RTL/ Stefan Gregorowius Jury von "Das Supertalent" 2011

Circus Piccolino Joline-Melina, bekannt aus "Das Supertalent"

