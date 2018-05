Heute Abend wird es ernst für ihn! Michael Schulte (28) tritt beim Eurovision Song Contest in Lissabon an. Doch kann der Sänger mit seiner emotionalen Ballade "You Never Walk Alone" die Zuschauer überzeugen und den Fluch brechen? In den vergangenen Jahren hatten die deutschen Beiträge immer die hintersten Plätze im Ranking belegt. Michael könnte diese Negativ-Tradition brechen, denn er liegt bei den Buchmachern ziemlich weit vorne!

Jedes Jahr wird auf die ESC-Wertung gewettet und aktuellen eurovisionword.com-Werten zufolge haben derzeit Eleni Foureira aus Zypern, Israelin Netta (25), Ryan O'Shaughnessy aus Irland und das französische Duo Madame Monsieur gute Chancen. Direkt dahinter befindet sich Deutschlands Vertreter Michael. Allerdings wird nicht auf die einzelne Platzierung, sondern nur auf den Sieg getippt. Das heißt: Diese fünf Teilnehmer liegen in der Fan-Gunst sehr weit vorne und könnten wahrscheinlich auch das Feld anführen.

Welcher Kandidat am Ende auch gewinnt, wird in die Fußstapfen von Salvador Sobral (28) treten. Der Portugiese triumphierte mit dem Song "Amar Pelos Dois" im Vorjahr in Kiew. Im gleichen Jahr belegte die deutsche Teilnehmerin Levina (27) mit "Perfect Life" den vorletzten Rang.

Francisco Leong/AFP/Getty Images Eleni Foureira, ESC-Kandidatin aus Zypern

Francisco Leong/AFP/Getty Images Netta Barzilai, ESC-Kandidatin für Israel

Michael Campanella/Getty Images Levina beim ESC-Finale in Kiew 2017

