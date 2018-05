Sie haben die gesamte Großfamilie im Gepäck! Sarah (26) und Dominic Harrison (26) lieben es, mit ihrer kleinen Tochter Mia Rose zusammen in den Urlaub zu fahren und ferne Länder zu erkunden. Ob in der Dominikanischen Republik, in Ischgl oder Dubai – das Trio genießt seine Family-Time auf Reisen besonders! Und auch der nächste Trip steht schon vor der Tür – doch dieses Mal können sich die Drei auf noch mehr Familien-Power freuen!

In knapp zwei Wochen machen sich Sarah, Domi und Mia auf den Weg nach Kroatien, wie die einstige Bachelor-Teilnehmerin im Promiflash-Interview verraten hat. Doch in das Urlaubsgebiet soll es nicht alleine gehen: "Dieses Mal mit im Gepäck: Die komplette Familie Harrison und Familie Nowak. Also alle dabei: Mama, Oma, Schwestern, Nichte, Neffe, also da sind alle mit an Bord. Und ich glaube, das wird einer der schönsten Urlaube in meinem Leben." So kann der gesamte Harrison-Nowak-Clan auch hautnah bei den Wachstumssprüngen der kleinen Mia Rose dabei sein – denn wie Sarah Promiflash erzählt hat, merkt die Neu-Mama besonders in den Urlauben, wie sehr sich ihr Nachwuchs entwickelt.

Natürlich wird die Influencerin auch den Family-Trip auf ihren Sozialen Netzwerken teilen – und ihre Verwandten sind schon Feuer und Flamme: "Die haben das alle in vollsten Zügen akzeptiert, was wir machen und grinsen natürlich auch immer schön in die Kamera", so Sarah.

Instagram / team.harrison.official Dominic und Sarah Harrison mit Töchterchen Mia Rose

Instagram / sarah.harrison.official Sarah und Mia Rose Harrison im April 2018

Instagram / dominic.harrison.official Dominic und Sarah Harrison mit Töchterchen Mia Rose

