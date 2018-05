Nicht nur für die Zuschauer war der Lusin-Tanz ein Highlight! In der vergangenen Let's Dance-Folge gab es für die Zuschauer direkt mehrere Extra-Schmankerl. So schmetterte nicht nur DSDS-Siegerin Marie Wegener (16) ihren Gewinner-Hit, auch die bereits ausgeschiedenen Profitänzer und Eheleute Renata (30) und Valentin Lusin (31) lieferten eine erstklassige Dancing-Performance ab. Jetzt verrieten sie, wie sehr sie selbst ihr Tanzshow-Parkett-Comeback genossen haben!

Aus dem Wettbewerb sind sie raus, die "Dancing Stars" sind sie trotzdem! Die Ex-Profipartner von Jimi Blue Ochsenknecht (26) und Charlotte Würdig (39) gaben sich die Ehre, dem Publikum zu einem Avatar-Medley zu zeigen, was sie gemeinsam drauf haben. Promiflash traf die überwältigten Turteltauben nach der Show. Valentin schwärmte: "Es war einer der schönsten Tanzmomente für uns! Wir sind es gewohnt, Turniere zu tanzen, aber diese Energie, die uns das Publikum gegeben hat [...], war so etwas Einmaliges. Wir haben uns während der Choreografie in Ekstase getanzt und selber die Gänsehaut am ganzen Körper gespürt!" Auch Ehefrau Renata war sich sicher: "Diesen Moment werden wir nie im Leben vergessen."

Dass zwischen diesen Tanzmäusen die Chemie einfach stimmt, wird auch abseits der Bühne deutlich. Die mehrfachen Europameister sind seit vielen Jahren ein Paar und seit 2014 miteinander verheiratet. Während der Wettbewerbsteilnahme haben sich die beiden in den Trainingseinheiten mit ihren Schützlingen unterstützt, während den Shows erwischte man sie immer wieder turtelnd.

MG RTL D / Stefan Gregorowius Renata und Valentin Lusin in der achten "Let's Dance"-Liveshow

Instagram / renata_lusin Renata und Valentin Lusin

Instagram / valentinlusin Valentin Lusin, Renata Lusin und Jimi Blue Ochsenknecht (v.l.) im "Let's Dance"-Studio in Köln

