Renata (30) und Valentin Lusin (31) sind in diesem Jahr zum ersten Mal als Profitänzer bei Let's Dance dabei. Genauso wie Erich Klann (30) und Oana Nechiti (30) sowie Regina (29) und Sergiu Luca (35) sind die beiden auch privat ein Paar. Wegen des intensiven Trainings in verschiedenen Städten mit unterschiedlichen Promis bleibt den meisten Liebesduos wenig Zeit miteinander. Doch das Ehepaar Lusin kann trotz Stress die traute Zweisamkeit genießen!

Renata tanzt mit dem singenden Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht (26), während Valentins Schützling Moderatorin Charlotte Würdig (39) ist. Jimi und Charlotte leben beide in der deutschen Hauptstadt, für ihre Coaches ist derselbe Wohnort der Promis ein Vorteil. "Wir haben richtig Glück gehabt, dass wir beide in Berlin sind und wir übernachten zusammen in einem Hotel", erzählte Renata gegenüber Promiflash.

Da haben es die anderen Turteltauben um einiges schwerer. Oana und Alles was zählt-Star Bela Klentze (29) trainieren beispielsweise in Köln. Ihr Schatz Erich nimmt für Unternehmerin Judith Williams (45) weitere Strecken in Kauf und reiste dem Die Höhle der Löwen-Liebling schon nach London hinterher. Ein ganz schönes Hin und Her, denn die Verlobten sind im nordrhein-westfälischen Paderborn zu Hause.

Alle Infos zu "Let's Dance" im Special bei RTL.de.

Andreas Rentz / Getty Images Jimi Blue Ochsenknecht mit Renata Lusin bei "Let's Dance"

Anzeige

MG RTL D / Stefan Gregorowius Charlotte Würdig und Valentin Lusin, "Let's Dance"-Kandidaten

Anzeige

Instagram / oana_nechiti Erich Klann und Oana Nechiti

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de