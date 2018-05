Mit einem englischen Song trat Michael Schulte (28) am Samstagabend für Deutschland beim Eurovision Song Contest in Lissabon an, doch genau damit sang er sich in die Herzen der Zuschauer. Während seine weiblichen Vorgängerinnen in den letzten Jahren nur hintere Platzierungen erreichen konnten, schaffte es der süße Lockenkopf tatsächlich auf den vierten Rang. Mit seiner emotionalen Ballade konnte er also überzeugen. Aber woher nimmt er eigentlich die Inspiration für seine doch sehr persönlichen Songs – das verriet er Promiflash bereits vor einigen Jahren.

Vor zwei Jahren war Michael noch ein ganz normaler YouTube-Star und Sänger, doch schon damals sorgte er gesanglich bei seinen Fans für Gänsehaut. Kein Wunder, schließlich kramt er für seine bewegenden Songzeilen oft in seiner Vergangenheit, wie er Promiflash im Rahmen der Videodays 2016 verriet: "Inspirationen kommen überwiegend aus meinem eigenen Leben, Sachen die mir oder meinem Umfeld passieren, die ich versuche, in Songs mit einzubauen. Da ich alles selbst schreibe, ist alles schon auf eine Art und Weise sehr persönlich." Doch die Geschichten erzähle er keineswegs zu direkt, viel lieber arbeite er mithilfe von Metaphern, aus denen sich jeder seine eigene Wahrheit basteln kann.

Auch sein ESC-Song "You Let Me Walk Alone" strotzt nur so vor Tiefgründigkeit. Im Rahmen der offiziellen Pressekonferenz zum deutschen Vorentscheid sprach Michael im Februar über die Bedeutung: "Das ist natürlich für die ganze Familie ein Thema, was bewegt und was uns auch seit dreizehn Jahren immer wieder emotional sehr stark mitnimmt. Das könnte der Song meines Lebens werden."

Markus Heine - Pool/Getty Images Michael Schulte

FRANCISCO LEONG / Kontributor / Getty Images Michael Schulte beim Eurovision Song Contest 2018

Christian Marquardt / Getty Images Michael Schulte während seines Auftritts beim ESC 2018

