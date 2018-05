Ex-Bachelor-Kandidatin Angie Teubner wird wohl nicht mehr lange auf ihr großes Glück warten müssen! Dieses Frühjahr nahm die Münchnerin an der beliebten RTL-Kuppelshow teil, hatte aber schon in der ersten Nacht der Rosen von TV-Kavalier Daniel Völz (33) keine Rose erhalten. Ihr süßes Geheimnis damals: Angie war längst schwanger! Bei einem Spieleabend war das Kind entstanden, zu dessen Vater sie heute keinen Kontakt mehr habe. Jetzt scheint die Ex-Blondine kurz vor der Geburt zu stehen!

In ihrer Instagram-Story postete Angie am frühen Dienstagmorgen diese ominöse Botschaft: "Es geht los!" Seitdem ist es ruhig auf dem Social-Media-Profil der Hundebesitzerin geworden. Ob der Säugling der schönen Kuppelshow-Kandidatin längst auf der Welt ist? Die Fans sind sich dessen aber auf jeden Fall schon sicher: "Du hast deine Prinzessin bestimmt schon im Arm", kommentierte eine Followerin.

Dass es wirklich jeden Moment so weit sein könnte, ließ schon ein Post vom vergangenen Wochenende vermuten: Glücklich rätselte Angie ebenfalls auf dem Fotoportal, ob das ihr letzter Samstag und Sonntag ohne Nachwuchs sein werden. Aber was glaubt ihr: Ist Angies Kind schon längst geboren? Stimmt ab!

MG RTL D / Arya Shirazi Angie, Bachelor-Kandidatin 2018

Instagram / angie_official_ Angie Teubner, Ex-Bachelor-Kandidatin

Instagram / angie_official_ Angie Teubner, Krankenschwester

