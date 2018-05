"Backstreet's back, alright"... Achtung Mädels, Kreischalarm! Der Traum vieler Fans wird tatsächlich wahr: Die Backstreet Boys kommen mit neuer Musik zurück! Am Donnerstag erscheint eine frische Single der inzwischen Erwachsenen "Boys" A.J. McLean (40), Nick Carter (38), Brian Littrell (43), Howie Dorough (44) und Kevin Richardson (46). Mit dem Song "Don't Go Breaking My Heart" wollen sie wahrlich die Herzen ihrer Millionen Fans neu erobern!

Am 17. Mai hat das Warten ein Ende. Bei Twitter verkündete die Band die großartigen Neuigkeiten. "Wir sind zurück!" So lautet die Botschaft der fünf Männer an ihre Community! Wie genau der Song klingen wird, ist noch nicht bekannt. Klar ist wohl nur, dass es in dem Titel um viel Herzschmerz und Liebeskummer geht. Ob der Song soundmäßig an die großen Dauerbrenner wie "Everbody" oder "Quit Playing Games" erinnern wird, ist offen. Mit dem Titel heizen sie die Neugierde ihrer Fans definitiv schon mächtig ein.

Die Erfolgsband wurde 1993 gegründet, die fünf US-Boys sorgten besonders in den neunziger Jahren für Kreischattacken und Ohnmachtsanfälle. Aufgelöst wurde die Gruppe nie, das letzte Album erschien 2013, im Jahr 2014 tourten sie zuletzt durch Deutschland. Gut möglich, dass mit der neuen Single auch wieder neue Konzerte geplant sind.

WENN/ Nick Stern Backstreet Boys 1997

Ethan Miller/Getty Images Die Backstreet Boys im Juni 2016 in Las Vegas

WENN Die Backstreet Boys

