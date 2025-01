Produktion von Liam Paynes Netflix-Show wird fortgesetzt

Liam Payne (✝31), ehemaliges Mitglied von One Direction, drehte im Sommer 2024 als Juror der Netflix-Talentshow "Building the Band" seine letzten Szenen. Die Serie, die in Großbritannien aufgezeichnet wurde, möchte die nächste große Musikgruppe entdecken – jedoch ohne, dass sich die Bandmitglieder vor der finalen Performance jemals begegnen. Liam Payne, der neben Nicole Scherzinger (46) und Kelly Rowland (43) als Teil des Jurorenteams agierte, verstarb im Oktober 2024 nach einem Sturz von einem Hotelbalkon in Buenos Aires. Laut The Sun hat Netflix trotz des plötzlichen Todes des Sängers angekündigt, die Show wie geplant auszustrahlen – ein Schritt, der sowohl Fans als auch Liam Paynes Familie bewegt.

Netflix habe zuvor Rücksprache mit Liam Paynes Angehörigen gehalten, wie ein Insider verriet. Dass solche Gespräche stattgefunden hatten, berichtete The Sun bereits im Dezember. Damals hieß es seitens der Familie allerdings noch, dass die Abstimmungen über die finale Gestaltung der Serie noch nicht ihren Abschluss gefunden hätten. Dementsprechend überraschend sei daher die Ankündigung von Netflix gekommen, mit der Veröffentlichung voranzuschreiten. Unklar bleibt, in welchem Umfang Liam Payne nach seinem Tod in der Show gezeigt wird – mögliche Änderungen wie eine Hommage im Auftakt der Serie stehen weiterhin im Raum.

Für Liam Payne, der schon als Teenager internationale Berühmtheit erlangte, war Musik mehr als nur ein Beruf. Nach seiner Zeit bei One Direction widmete er sich sowohl seiner Solokarriere als auch anderen kreativen Projekten. Dabei betonte er wiederholt in Interviews, wie wichtig ihm die Verbindung zu seinen Fans sei. Auch mit seiner Familie war Liam eng verbunden – so pflegte er vor allem zu seinem Sohn ein liebevolles Verhältnis.

Getty Images Harry Styles, Niall Horan, Liam Payne, Louis Tomlinson und Zayn Malik, Mitglieder von One Direction

Getty Images Liam Payne, Sänger

