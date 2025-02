Backstreet Boys feiern ihr Comeback mit großer Vegas-Show

Die Backstreet Boys melden sich zurück, und zwar mit einer spektakulären Sommershow in Las Vegas. Laut Mirror wurde nun offiziell bestätigt, dass die Boyband im Juli 2025 unter dem Titel "Into The Millennium" im Sphere auftreten und dabei insgesamt neun Shows geben wird. An den Abenden des 11., 12., 13., 18., 19., 20., 25., 26. und 27. Juli können Fans sich auf ein Konzerterlebnis der Extraklasse freuen. Die Band lässt hierfür ihr legendäres "Millennium"-Album neu aufleben und kombiniert die Songs mit ihren größten Hits. Begleitet wird das Ganze von modernster Technik, die den Abend zu einem echten Highlight machen soll.

Die Ticketverkäufe starten gestaffelt. Wer sich frühzeitig für den Künstlervorverkauf anmeldet, hat die Chance, bereits ab dem 18. Februar Tickets über das Online-Portal Ticketmaster zu erwerben. Mitglieder des offiziellen Fanclubs kommen ebenfalls ab diesem Datum in den Genuss eines exklusiven Vorverkaufs. Für alle, die das Spektakel nicht verpassen möchten, gibt es zudem exklusive Ticketpakete über Vibee, die ab dem 14. Februar angeboten werden. Der reguläre Vorverkauf startet dann am 21. Februar um 9 Uhr (PT) und läuft über die Website der Band.

Die Backstreet Boys zählen zu den einflussreichsten Boybands der Musikgeschichte. Seit ihrem Durchbruch in den 90er-Jahren begeistern AJ McLean (47), Howie Dorough, Nick Carter (45), Kevin Richardson (53) und Brian Littrell (49) Millionen Fans weltweit. Ihr Album "Millennium" aus dem Jahr 1999, das im Mittelpunkt der kommenden Shows steht, wurde zu einem Meilenstein der Popmusik und gehört zu den meistverkauften Alben aller Zeiten. Das anstehende Programm stellt für die Band eine Rückkehr nach Las Vegas dar, wo sie bereits zwischen 2017 und 2018 mit ihrer Show "Larger Than Life" erfolgreich das Publikum begeisterten. Die neue Show verspricht nicht nur Nostalgie, sondern auch einen modernen Twist für alte und neue Fans.

Getty Images Die Backstreet Boys im Jahr 2018

Getty Images Die Backstreet Boys im Jahr 2013

