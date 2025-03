AJ McLeans Tochter wird wegen Backstreet-Boys-Song gehänselt

AJ McLean (47), bekannt als Mitglied der Backstreet Boys, hat kürzlich verraten, dass seine zwölfjährige Tochter Elliott McLean alles andere als ein Fan des berühmten Songs "I Want It That Way" ist. In einem Interview mit People erklärte der Sänger, dass Elliott den Hit von 1999 regelrecht "hasst". Der Grund dafür ist das ständige Necken ihrer Mitschüler, die sie beim Betreten der Schule mit der bekannten Textzeile "Tell me why" aus dem Lied aufziehen. "Sie wird gehänselt, wenn sie zur Schule kommt", verriet der Sänger und fügte hinzu: "Wenn ich sie absetze, singen die Jungs den Text: 'Tell me why', und sie sagt: 'Hört auf damit!' Und dann fange ich an damit und bringe sie in Verlegenheit, weil Väter das eben so machen!"

Elliotts Vorbehalte gegen den Song beschränken sich jedoch nur auf diesen speziellen Titel. AJ räumte nämlich ein, dass seine Tochter insgeheim einige der Lieder der Boyband durchaus zu mögen scheint, auch wenn sie das nicht zugeben würde. Elliott, die 2022 von ihren Eltern voll unterstützt wurde, als sie darum bat, ihren Namen von Ava in Elliott zu ändern, mache ihren Eltern ohnehin deutlich klar, was sie sich wünscht. AJ erklärte in einem Interview im September 2022 gegenüber People auch, dass die Namensänderung keine tiefere Bedeutung in Richtung Gender habe, sondern vielmehr auf den Wunsch seiner Tochter zurückzuführen sei, einen Namen zu tragen, der einzigartig ist. "Es ist ihr Name, ihr Leben. Und solange sie glücklich ist, unterstützen wir sie zu hundert Prozent", betonte der Sänger damals.

Die Familie McLean hatte in den letzten Jahren einige Veränderungen zu bewältigen. Nach fast zwölf Jahren Ehe gaben AJ und seine Frau Rochelle an Neujahr 2024 ihre Scheidung bekannt. Trotz der Trennung betonten beide, dass sie freundschaftlich verbunden bleiben und ihr Hauptaugenmerk auf das gemeinsame Co-Parenting ihrer Töchter Elliott und Lyric legen. Die beiden lernten sich 2001 kennen und heirateten 2011 in einer Zeremonie, bei der auch AJs Kollegen der Backstreet Boys anwesend waren. Die Band selbst bleibt weiter aktiv: Neben anstehenden Festival-Auftritten in Kalifornien planen sie zudem eine Konzertreihe in Amerika.

Anzeige Anzeige

Getty Images Die Backstreet Boys performen, Dezember 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Rochelle DeAnna und AJ McLean in Hollywood

Anzeige Anzeige