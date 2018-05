Der Countdown läuft! Am Freitag veröffentlicht Pietro Lombardi (25) seine neue Single "Phänomenal" und steht unter großem Druck: Gemeinsam mit Kay One (33) schaffte er es mit "Señorita" im vergangenen Sommer auf Platz eins der deutschen Charts. Acht Monate später will es der 25-Jährige alleine schaffen. Im Promiflash-Interview verrät Pie, wie es ihm kurz vor dem Song-Release geht: "Klar hat man Angst. Man sitzt da und hat wirklich schweißnasse Hände und hofft einfach, dass es gut ankommt."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de