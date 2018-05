Die Vorfreude bei Pietro Lombardi (25) ist riesengroß! Nachdem er im vergangenen September mit seinem Song "Señorita" die Charts stürmte, steht nun seine neue Single "Phänomenal" in den Startlöchern. Seit Wochen kündigt der einstige DSDS-Sieger den Track auf seinen Social-Media-Kanälen an. Kurz vor der Veröffentlichung am Freitag teilt er auf Instagram nun die ersten Sekunden des Titels. "Ich glaube, ich war noch nie bei einem Release so aufgeregt und nervös wie vor diesem", beschreibt der Sänger sein Lampenfieber.



