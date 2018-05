Da hat aber jemand ein Machtwort gesprochen! In den vergangenen Jahren durchlebte der Sänger Pietro Lombardi (25) so manche Höhen und Tiefen: Seine Beziehung zu Noch-Ehefrau Sarah (25) endete, nachdem ihr Seitensprung öffentlich wurde – und aus Sarahs Affäre mit Michal wurde eine echte Partnerschaft. Das alles war für den Vater des kleinen Alessio (2) und einstigen DSDS-Sieger ein harter Schlag. Doch trotz Trennungsschmerz hat Pietro einen klaren Standpunkt und machte dem Lover seiner Ex eine heftige Ansage!

In einem Interview mit der Bild-Zeitung sprach der "Señorita"-Interpret nun über die schweren Wochen nach dem Fremdgeh-Eklat. Obwohl sich bei ihm einiges an Wut angestaut hatte, sei er ruhig auf den neuen Mann an Sarahs Seite zugegangen. "Da hab ich ihn gesehen und gesagt: 'Komm mal her!' Ich weiß gar nicht, ob es aggressiv war, ich wollte nicht aggressiv sein", erzählte Pietro in dem Interview und fügte hinzu: "Dann kam er und ich habe gesagt: 'Guck mal, mit dir und Sarah, alles in Ordnung. Also, seid zusammen, habt Spaß, alles gut.' Aber: 'Wenn du nicht gut mit meinem Jungen umgehst – ich bekomme alles raus, der Kleine fängt an zu reden, der erzählt mir alles!'"

Auch zukünftigen Partnern seiner Ex möchte Pietro mit Respekt begegnen, kündigte er in dem Gespräch an und nahm noch einmal Bezug auf Sarahs aktuellen Lover Michal: "Das ist mein Kind. In Sachen Erziehung hast du nichts zu sagen, komm nicht mit: ‘Du darfst das und das nicht’. Das hast du nicht zu sagen, das macht die Mutter. Punkt." Hättet ihr gedacht, dass Pietro sich Sarahs Boyfriend mit so viel Ruhe nähern würde? Stimmt unten ab.

P.Hoffmann/WENN.com Pietro Lombardi, DSDS-Gewinner von 2011

Sarah Lombardi / About You GmbH Sarah Lombardi und Michal

Instagram / _pietrolombardi_ Pietro Lombardi und sein Sohn Alessio

