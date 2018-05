Das wird wohl eine ziemliche Kalorienbombe! Auf Instagram bot der Kensington Palace nun Einblicke in die Arbeit an der Torte für die Hochzeit von Prinz Harry (33) und Meghan Markle (36). Neben den massigen Zutaten konnte man auch die Bäckermeisterin Clarie Ptak in Aktion sehen. Die verriet gegenüber The Sun auch erste Details zum Design des Backwerks: "Es ist ein ungewöhnlicher Entwurf. Es wird ein Abrücken von den Traditionen."



