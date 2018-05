Landet er damit den nächsten Sommerhit? Im vergangenen Sommer stürmten Pietro Lombardi (25) und Kay One (33) die Chartspitze mit ihrem Song "Señorita". Nun möchte Pietro an diesen Erfolg mit seiner neuen Single "Phänomenal" anknüpfen. Im Promiflash-Interview verrät der Sänger, was ihn zu diesem Lied inspiriert hat: "Ich glaube, dieses Wort 'Phänomenal' kann man auf alle Situationen beziehen: Fußball kann phänomenal sein – jetzt ist die WM, eine Frau kann phänomenal sein."



