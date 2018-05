Morgen ist der große Tag für Prinz Harry (33) und seine Meghan Markle (36) endlich gekommen. In der St. George's Kapelle geben sich die Verliebten das Jawort. Schon vor ein paar Tagen wurde bekannt, wer die Bridesmaids und der Page Boy der baldigen Eheleute sein werden. Aufmerksamen Royal-Fans dürfte dabei ein besonderes Detail aufgefallen sein: Die Tochter von Harrys Cousin Mike Tindall (39) wird nicht als Blumenmädchen vor der Braut laufen!

Wie die OK! nun berichtet wird die kleine Mia Tindall am Tag der Trauung keinen größeren Part übernehmen. So gehe man davon aus, dass Meghan und Harry wieder einmal mit der königlichen Tradition brechen werden und nicht alle Kinder der Royal-Family gebeten haben, eine Rolle an ihrem Hochzeitstag zu übernehmen. Weiter wird gemunkelt, dass die ehemalige Suits-Darstellerin keinen besonderen Bezug zu den Tindalls habe und sie nicht so gut kennen würde. Letztendlich sei die Wahl der Bridesmaids aber noch immer Aufgabe der Braut!

Doch waschechte Königs-Supporter können sich dennoch auf niedliche Momente kurz vor der Trauung freuen. So werden die beiden Kinder von Prinz William (35) und Herzogin Kate (36) am großen Tag ihres Onkels natürlich ganz vorne mit dabei sein: Prinzessin Charlotte (3) wird die besondere Aufgabe einer Blumen streuenden Bridesmaid übernehmen, während ihr Bruder Prinz George (4) der Page Boy sein wird.

Tim P. Whitby/Getty Images Mike, Mia und Zara Tindall

Kirsty Wigglesworth - WPA Pool/Getty Images Prinz Harry und Meghan Markle in der Westminster Abbey in London

Action Press / REX/Shutterstock Prinz George und Prinzessin Charlotte bei Pippa Middletons Hochzeit

