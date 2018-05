Die YouTuber und Musiker Heiko (19) und Roman Lochmann (19) haben am Freitag ihre neue Single "Nice, dass du dabei bist" herausgebracht, Pietro Lombardi (25) ging am gleichen Tag mit "Phänomenal" an den Start. Durch dieses ungünstige Timing könnte es zwischen den Popstars durchaus zum erbitterten Kampf um die deutsche Chartspitze kommen. Sind die frischgebackenen 19-Jährigen jetzt beunruhigt und haben Angst vor dem Konkurrenzdruck?

Im Promiflash-Interview auf der "Flying Illusion"-Premiere reagierten die Lochis ganz entspannt: "Ich hab vor Kurzem Pietro getroffen, wir sind cool miteinander. Wir schreiben fast täglich miteinander”, stellte Roman fest. Und auch sein Bruder war sich sicher: “Wir stützen uns gegenseitig!” Das bekamen auch die verschiedenen Fangemeinden mit: Beide Bühnenstars posteten kürzlich Instagram-Clips, in denen sie sich gegenseitig Glück für die Veröffentlichungen wünschten. “Da gibt’s keinen Konkurrenzkampf, um Gottes Willen!”, fügte Roman hinzu.

Auch der Papa des kleinen Alessio (2) dürfte eine ähnliche Meinung haben. Ein Song des ehemaligen DSDS-Kandidaten diente nicht nur als musikalische Untermalung für Heikos Salsa bei Let's Dance, der 25-Jährige leistete auch Roman seelischen Beistand, indem er ihn bei einer späteren Folge der Tanzshow im Studio besuchte.

Florian Ebener/Getty Images Die Lochis bei "Let's Dance"

Monika Fellner/Getty Images Pietro Lombardi, DSDS-Sieger 2011

Cinamon Red/WENN.com Die Lochis

