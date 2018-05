Sie könnten nicht glücklicher sein! Vor wenigen Stunden gaben sich Prinz Harry (33) und Schauspielerin Meghan Markle (36) in der St George’s Chapel in Windsor das Jawort. Ein bewegender Moment, den Millionen von Menschen live mitverfolgten. Aber nicht nur die rührende Zeremonie sorgte für Gänsehautmomente. Harry und Meghan konnten die Augen nicht voneinander lassen – und wirkten verliebt wie am ersten Tag!

Als seine Liebste in der Kapelle auf ihn zukam, konnte Harry sein Glück nicht mehr verstecken: Er strahlte bis über beide Ohren. Und auch bei der Zeremonie spürte man die Liebe zwischen den beiden. Die frischgebackene Herzogin von Sussex und der Rotschopf warfen sich innige Blicke zu, lächelten und hielten Händchen. Die Schmetterlinge, die die beiden im Bauch haben, waren deutlich in ihren Gesichtern zu erkennen. Das konnten auch die Royal-Fans sehen, die vor dem Gebäude auf das Brautpaar warteten: Beim Gang vor die Zuschauer und bei der Kutschfahrt zeigten Meghan und Harry allen, wie verliebt sie sind.

Beim ersten Blick auf seine Meghan in ihrem schlichten, aber wunderschönen Brautkleid soll Harry ihr sofort ein Kompliment gemacht haben, wie ein Lippenleser erkannt haben will. "Du siehst bezaubernd aus. Ich habe so ein Glück", hat der Bräutigam offenbar zu seiner jetzigen Frau gesagt.

Dominic Lipinski - WPA Pool/Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan

Anzeige

Owen Humphreys / Getty Images Prinz Harry und Meghan Markle vor dem Traualtar

Anzeige

Ben Stansall/WPA Pool/Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan bei ihrer Hochzeit

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de