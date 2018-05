Jetzt ist die Welt schlauer, was das Kleid von Herzogin Meghan (36) angeht! Als Prinz Harrys Braut am Samstag vor Schloss Windsor aus dem Auto stieg, hielten die Royal-Fans den Atem an: Das schlichte, aber edle Hochzeitsdress aus dem Hause Givenchy überraschte viele – und alle vorherigen Spekulationen stellten sich als falsch heraus. So hatten einige Insider angenommen, dass Meghan einen perlenbesetzten Traum in Weiß des Labels Ralph & Russo für umgerechnet 113.000 Euro tragen würde. Das Outfit, das die ehemalige Schauspielerin tatsächlich trug, war allerdings sehr viel kostspieliger!

Die Maßanfertigung der Designerin Clare Waight Keller soll nach Angaben von DailyMail stolze 230.000 Euro gekostet haben, also gut doppelt so viel wie vorher angenommen. Im Preis mit inbegriffen waren zahlreiche Anproben, der gigantische Schleier und der edle Stoff. Dadurch kam die exorbitant hohe Summe zusammen. Und auch für die Näherinnen war die Arbeit an dem Fashion-Kunstwerk sicher alles andere als Routine: Denn laut der Zeitschrift Gala mussten sie sich alle 30 Minuten die Hände waschen, um den feinen Stoff nicht zu beschmutzen.

Ordentlich zu Buche schlug auch der edle Schmuck, den die frischgebackene Ehefrau des Thronfolgers trug. Die Cartier-Ohrringe aus Weißgold und Diamanten befanden sich schon länger in ihrem Besitz, Experten schätzen ihren Wert auf circa 8.500 Euro. Das Armband, das Meghan an ihrem rechten Handgelenk trug, konnte diesen Preis noch um einiges toppen: Sage und schreibe 130.000 Euro mussten für das Schmuckstück hingeblättert werden.

Splash News Herzogin Meghan Markle

Anzeige

ANDREW MATTHEWS/AFP/Getty Images Meghan Markle

Anzeige

Chris Jackson / Getty Images Meghan Markle im März 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de