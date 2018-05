Ist das Geheimnis damit nun endlich gelüftet? Seit Monaten fragen sich die Royal-Fans: Wie wird Meghan Markle (36) bei ihrer Hochzeit mit Prinz Harry (33) am 19. Mai wohl aussehen? Welches Kleid wird sie tragen? Wird es Spitze haben und eine Schleppe? Die Möglichkeiten schienen nahezu unendlich! Doch jetzt könnten die Spekulationen ein überraschendes Ende gefunden haben: Mehrere Insider der britischen Modeszene sollen erfahren haben, wer die Ehre hatte, die Robe zu entwerfen – und was das gute Stück kosten wird!

Wie Daily Mail berichtet, soll die Schauspielerin ihr ganzes Vertrauen in das britische Designerlabel Ralph & Russo gesetzt haben. Den Quellen zufolge soll das Kleid der Braut mit auffälligen Perlenstickereien verziert sein, die – wie sollte es auch anders sein – in aufwendiger Handarbeit gefertigt wurden. Mit rund 100.000 Pfund (113.000 Euro) ist das Kleid zwar alles andere als preiswert, im Vergleich zu der Hochzeitsrobe von Herzogin Kate (36) aber noch immer ein wahres Schnäppchen: Deren exklusives Kleid von Modedesignerin Sarah Burton kostete 2011 über 300.000 Euro und damit knapp das Dreifache.

An dem Entwurf und der Anfertigung von Meghans Brautkleid sollen derweil mehr als hundert Personen beteiligt gewesen sein. Auf weitere Details müssen Fans des Paares nun übrigens nicht mehr lange warten: Via Twitter kündigte der Kensington-Palast am Freitag an, schon in wenigen Tagen mehr Infos zu den Vorbereitungen für die Hochzeit des Jahres zu verkünden – unter anderem zu Meghans Kleid, ihrer Frisur und, und, und...

Victoria Jones WPA Pool/Getty Images Meghan Marke und Prinz Harry bei einem Memorial Service

Chris Jackson / Getty Prinz William und Herzogin Kate bei ihrer Hochzeit

Ben Birchall - WPA Pool / Getty Images Prinz Harry und Meghan Markle in Cardiff

