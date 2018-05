Macht Shirin David (23) etwa Schluss mit haarigen Veränderungen? Immer wieder überrascht die Youtuberin mit neuen Looks. Vor allem mit ihren ständig wechselnden Hairstyles sorgt die Beauty-Bloggerin stets für frischen Wind. Ob lockige Löwenmähne oder frecher Kurzhaarschnitt – das It-Girl weiß ganz genau, was gerade in ist. Auch was die Farbe betrifft, ist die 23-Jährige alles andere als wählerisch. Doch wie lange will sich die Neu-Brünette eigentlich noch ausprobieren? ”Also, ich glaube, Haarfarben gehen bei mir so wie Unterwäsche bei anderen. Ich find’s toll, immer was Neues auszuprobieren und ich glaube, ich werde auch niemals damit aufhören", verriet sie im Promiflash-Interview. Bei so viel Experimentierfreude lässt die nächste Verwandlung sicher nicht lange auf sich warten.



