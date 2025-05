Shirin David singt für die Bayern-Stars zur Meisterschaft

Nach dem glanzvollen Triumph des FC Bayern gegen Hoffenheim lud der Verein zur Meister-Feier in die Münchner Event-Location Zenith ein. Highlight des Abends: Social-Media-Star und Rapperin Shirin David (30) trat kurz vor Mitternacht auf und begeisterte die Mannschaft mit ihrer Performance. Besonders für Furore sorgte ein spontaner Auftritt von Bayern-Spieler Konrad Laimer, der sich während Shirins Show auf die Bühne wagte und ihren Hit "Bauch Beine Po" textsicher mitsang.

Die Feier zeigte die verschiedenen Seiten des Teams. Einige Spieler, wie Rechtsverteidiger Sacha Boey, verließen die Party laut Bild-Informationen bereits nach kurzer Zeit, während andere wie Joshua Kimmich (30) und Harry Kane (31) mit ihren Partnerinnen bis in die frühen Morgenstunden blieben. Besonders tapfer zeigte sich Giulia Gwinn (25), Verteidigerin der Bayern-Frauen, die kurz nach 2 Uhr barfuß neue Schuhe holte, um weiter tanzen zu können. Mittelfeldspieler João Palhinha brachte seine Mutter mit und nahm sich viel Zeit für Autogramm- und Fotowünsche der Fans.

Neben prominenten Gästen und einer festlichen Atmosphäre war auch Bayern-Ikone Thomas Müller ein zentraler Bestandteil des Abends. Der langjährige Spieler, der nach 25 Jahren im Verein seine letzte Saison feierte, heizte laut der Boulevardzeitung zu Beginn des Abends mit einem humorvollen Aufruf die Stimmung an: "Jetzt nehmen wir mal alle die Zahnstocher aus dem Hintern und feiern so richtig!" Der Abend war für die Bayern jedoch nur der Auftakt zu weiteren Feierlichkeiten: Am Sonntag sollte die traditionelle Party auf dem Münchner Rathausbalkon folgen.

Getty Images Giulia Gwinn im April 2025

Getty Images Thomas Müller, Fußballspieler

