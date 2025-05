Zehn Jahre im Business: So veränderte sich Shirin David

Rapperin und Social-Media-Star Shirin David (30), die schon bald ihre eigene Netflix-Doku bekommen soll, ist nicht nur musikalisch ein Phänomen, sondern sorgt auch mit ihrem Äußeren immer wieder für Schlagzeilen. Mit Songs wie "Bauch Beine Po", dem Sommerhit des Jahres 2024, und ihrer offenen Art begeistert sie Millionen von Fans. Doch die 30-Jährige hat sich optisch in den letzten Jahren stark verändert. 2014 erklärte sie in einem YouTube-Video, dass sie sich damals noch keiner Schönheitsoperation unterzogen hatte. Inzwischen hat sie jedoch zahlreiche Eingriffe hinter sich – von einer Nasen-OP bis hin zu einem Brazilian Butt Lift. Mittlerweile sei sie laut eigener Aussage eben "60 Prozent Doc – 40 Prozent Gym".

Ihre ersten Schritte in der Öffentlichkeit machte Shirin als YouTuberin, wo sie über zehn Jahre hinweg eine enorme Fangemeinde aufbaute. Schon 2015 erschienen Fotos, die Fans inspirierten, immer wieder über ihre vermeintlichen Eingriffe zu spekulieren, auch wenn sie zu Beginn noch keine gemacht hatte: "Ich bin ein ehrlicher Mensch. Ich würde dazu stehen", betonte sie damals in ihrem YouTube-Video. Heute steht Shirin zu ihren Eingriffen und spricht in Interviews und Social-Media-Posts offen darüber. Für ihre verschiedenen Schönheitsoperationen, einschließlich Haar- und Zahnoptimierungen, zahlte sie bis 2018 ganze 75.000 Euro. Höhepunkte der Transformation sind unter anderem der Brazilian Butt Lift, ein Eingriff, den sie in Songtexten wie "Brazilian Butt Lift – Baby don't touch it!" humorvoll thematisiert. Die Rückkehr zu einer natürlicheren Brustgröße im Jahr 2022 nicht zu vergessen...

Die Entscheidung, ihre vergrößerten Brüste wieder verkleinern zu lassen, erzählte Shirin damals ebenfalls offen ihren Fans. Diese drastische Maßnahme sei notwendig gewesen, da ihr die größere Oberweite zunehmend Probleme bereitete, unter anderem bei alltäglichen Bewegungen. Ihre Ehrlichkeit, Schönheitskorrekturen rückgängig zu machen, hat ihr großen Respekt eingebracht. Die Rapperin, die einst als YouTuberin mit Spartipps und Foodspots begann, weiß, wie sie mit Transparenz und Authentizität ihre Community begeistert. Shirin steht mit Blick auf ihre Karriere für viele Followerinnen und Follower für Wandel, Stärke und das Streben nach Selbstverwirklichung. Schließlich ist sie mit mehr als 2,3 Millionen verkauften Tonträgern und sieben Nummer-eins-Singles aktuell die erfolgreichste Rapperin Deutschlands.

Instagram / shirindavid Rapperin Shirin David besucht ein Event am Starnberger See, August 2016.

Instagram / shirindavid Shirin David, Sängerin

