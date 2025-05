"Ich liebe dich": Dieser Fußballprofi feiert Shirin David

Der FC Bayern München hatte allen Grund zu feiern: Sowohl die Männer- als auch die Frauenmannschaft des Vereins holten den Meistertitel – und luden zur großen Party in die Zenithhalle in München ein. Ein Höhepunkt des Abends war der Auftritt von Shirin David (30), die im Bayern-Outfit auf der Bühne für ausgelassene Stimmung sorgte. Doch ein ganz anderer Moment sorgte plötzlich für Gänsehaut: Nationalspielerin Carolin Simon griff während Shirins Version von "Atemlos durch die Nacht" zum Mikrofon und rief: "Shirin, ich liebe dich!" Die Künstlerin reagierte prompt: "Ich liebe dich auch!" – und unter dem Jubel der Menge fielen sich beide in die Arme. Das berichtet unter anderem tz.

Abseits dieses Liebesgeständnisses war es vor allem ein Fest der Gemeinsamkeit, bei dem Spielerinnen, Spieler und Gäste die musikalischen Highlights ausgelassen feierten. Selbst Profispieler Konrad Laimer glänzte bei einem spontanen Duett mit Shirin und wurde dafür gefeiert. Die Freude über die Meistertitel war spürbar – und auch Shirin genoss den Abend in vollen Zügen. Mit einem Augenzwinkern richtete sie laut tz.de noch einen kleinen Seitenhieb an die Männer des FC Bayern: "Also Jungs, da könnt ihr nicht mithalten." Dass die Frauen nicht nur auf dem Platz, sondern auch auf der Bühne überzeugen, wurde an diesem Abend eindrucksvoll gezeigt.

Shirin David, die mit spektakulären Auftritten und stilsicherem Auftreten regelmäßig für Schlagzeilen sorgt, ist längst mehr als nur ein Social-Media-Star. Ihren Durchbruch feierte sie zunächst als YouTuberin, bevor sie sich als Rapperin einen festen Platz in der deutschen Musikszene sicherte – inklusive Charterfolgen und eigener Beauty-Linie. Ihr Auftritt bei der Meisterfeier des FC Bayern zeigt einmal mehr, wie mühelos sie Entertainment und persönliche Nähe miteinander verbindet. Shirin versteht es, Momente zu schaffen, die in Erinnerung bleiben – besonders dann, wenn sie so emotional wie dieser sind.

Instagram / shirindavid Shirin David und Konrad Laimer bei der Meisterschaftsfeier des FC Bayern in der Münchner Zenithhalle

Instagram / shirindavid Shirin David bei der Meisterschaftsfeier des FC Bayern in der Münchner Zenithhalle 2025

