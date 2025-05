Shirin David und Konni Laimers Rap-Duett spaltet Bayern-Fans

Shirin David (30) und FC-Bayern-Profi Konrad Laimer sorgten nun bei der Meisterfeier des Vereins in der Münchner Zenithhalle für einen echten Überraschungsmoment. In einem Bayern-Trikot-Kleid mit der Nummer 25 von Thomas Müller (35) performte die Rapperin am Samstagabend ihren Hit "Bauch Beine Po" – und sorgte für Begeisterung, als plötzlich Konrad Laimer selbst zum Mikrofon griff und den Song textsicher mitrappte. Die Szene verbreitete sich rasant auf Social Media und löste eine Welle an Reaktionen aus – von purer Begeisterung bis hin zu irritierter Ablehnung. Kommentare wie "Lieben wir heftig" und "Zu geil" trafen laut Merkur.de auf Aussagen wie "Katastrophe" und "Bin ab heute Sechziger".

Doch wie kam es zu diesem unkonventionellen Duett? Laut Bild durften die Spieler selbst Vorschläge für den musikalischen Act des Abends machen – und Shirin David landete ganz oben auf ihrer Wunschliste. Besonders Konrad Laimer zeigte sich als bekennender Fan und ließ sich die Gelegenheit nicht entgehen, gemeinsam mit seinem Idol die Bühne zu rocken. Auch Shirin selbst war gerührt vom Abend und bedankte sich später via Instagram: "Mein Dank gilt dem gesamten Verein, für diese absolute Ehre und das Vertrauen, bei der 34. Meisterschaftsfeier der Herren und bei der 7. der Frauen – die dieses Jahr außerdem auch noch den Pokal geholt haben – dabei sein zu dürfen und für euch zu performen."

Für Shirin, die sich als Musikerin längst einen Namen gemacht hat, war der Abend gleichermaßen Ehre und Highlight. Die Rapperin beherrscht nicht nur die Bühnen, sondern weiß auch, wie man für Gesprächsstoff sorgt – sei es mit provokanten Lyrics oder unvergesslichen Auftritten wie diesem. Dass ein bekennender Fan wie Konrad Laimer mit so viel Enthusiasmus die Bühne enterte, zeigt: Ihre Musik schlägt auch dort Wellen, wo man es vielleicht nicht erwartet hätte. Und auch wenn nicht alle Fans mit der Performance warm wurden – für die Beteiligten war es offenbar ein ausgelassener Abend, der ganz im Zeichen von Teamgeist, Musik und guter Laune stand.

Anzeige Anzeige

Instagram / shirindavid Shirin David und Konrad Laimer bei der Meisterschaftsfeier des FC Bayern in der Münchner Zenithhalle

Anzeige Anzeige

Instagram / shirindavid Shirin David, Rapperin

Anzeige Anzeige

Anzeige