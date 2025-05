Netflix erklärt: So steht es um die Doku über Shirin David

Fans von Shirin David (30) warten weiterhin gespannt auf die angekündigte Netflix-Dokumentation über den Social-Media-Star. Ende 2024 hatte die "Bauch, Beine, Po"-Sängerin in einer Instagram-Story für Aufsehen gesorgt, als sie mitteilte, nicht mit dem bisher gedrehten Material zufrieden zu sein. "Ich hab' gesagt, wenn das die Doku wird, möchte ich sie nicht", erklärte Shirin. Nach dieser Enthüllung wurde das gesamte Produktionsteam ausgetauscht und die Arbeiten an der Doku starteten von Grund auf neu. Eine Veröffentlichung ist laut Netflix weiterhin für 2025 geplant, ein konkretes Erscheinungsdatum gibt es bislang jedoch nicht, wie der Streamingdienst auf Anfrage der Nachrichtenagentur spot on news bestätigt.

Die Dreharbeiten zur Dokumentation laufen also weiterhin, wie StN.de berichtet. Shirin selbst war zuletzt stark mit ihrer "Schlau Aber Blond"-Tour beschäftigt, die sie im April dieses Jahres erfolgreich abschloss. Die Tournee zum gleichnamigen dritten Studioalbum führte die Musikerin in Städte wie Berlin und München und sorgte für ausverkaufte Hallen. Das Album, das im Februar 2025 erschien, hatte sich in Deutschland sofort auf Platz eins der Charts katapultiert und unterstrich Shirin Davids Position als eine der erfolgreichsten Künstlerinnen des Landes. Doch wie viel von diesen Erfolgen in der Dokumentation zu sehen sein wird, ist bisher unbekannt.

Shirin, die mit bürgerlichem Namen Barbara Shirin Davidavičius heißt, hat sich in den vergangenen Jahren zu einer der prägendsten Figuren der deutschsprachigen Musik- und Social-Media-Industrie entwickelt. Ihr Karriereweg begann auf YouTube, bevor sie mit ihrer Musik die Herzen ihrer Fans eroberte. Die Netflix-Dokumentation verspricht offenbar, einen ehrlichen Blick hinter die Kulissen ihres rasanten Aufstiegs zu werfen. Doch die Perfektionistin scheut nicht davor zurück, ihre eigenen Ansprüche klar zu formulieren, wie auch ihre Kritik an bisherigen Aufnahmen zeigt. Fans dürfen deshalb gespannt sein, welche Geschichten und Einblicke die überarbeitete Doku letztendlich liefern wird.

Anzeige Anzeige

Getty Images Shirin David, Musikerin

Anzeige Anzeige

Instagram / shirindavid Shirin David, Rapperin

Anzeige Anzeige