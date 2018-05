Das war es also, das wohl spektakulärste Hochzeitswochenende des Jahres. Am Samstagmittag haben sich Prinz Harry (33) und Meghan Markle (36) in der St George's Chapel in Windsor das Jawort gegeben – vor den Augen der ganzen Welt. Kein Wunder, dass sich bei diesem Mega-Event auch der ein oder andere Star auf der hochkarätigen Gästeliste befunden hat. Einem von ihnen schien die Zeremonie auf den ersten Blick so gar nicht geheuer gewesen zu sein. Rick Hoffman, bekannt als Louis Litt aus der Erfolgsserie Suits, wurde durch seinen angeekelten und abschätzigen Blick zum begehrten Motiv der Fotografen. Jetzt erklärte der lustige Amerikaner, was ihn während der Vermählung seiner einstigen Kollegin so sehr auf die Palme gebracht hatte.

In einem Instagram-Clip mit dem Titel "Royal-Wedding-Face #putzdeinezähne" verriet der TV-Star: "Um die vielen Fragen zu meinem komischen Gesicht während der Hochzeit zu beantworten: Stellt euch vor, rechts neben euch sitzen Menschen – ich habe keine Ahnung, welche Person von ihnen es war – die Mundgeruch haben. Daher das Gesicht. Das ist anscheinend überall. Yah, Mundgeruch, widerlich." Schon kurz nach der weltweit übertragenen Traumhochzeit kursierten Fotos eines unbeeindruckten und nach Hilfe suchenden Rick im Netz. Jetzt ist klar: Es lag nicht an der Trauung selbst, sondern an den Gästen, die in der Kirche neben ihm Platz genommen hatten.

Neben Rick waren übrigens weitere Co-Stars von Braut Meghan vor Ort. Neben Gabriel Macht (46), Sarah Rafferty (45) und Gina Torres (49) ließ es sich auch ihr Serien-Lover Patrick J. Adams (36) nicht nehmen, das Spektakel aus nächster Nähe zu beobachten.

