Gleich ist es so weit: Die ehemalige Suits-Darstellerin Meghan Markle (36) heiratet den britischen Prinz Harry (33) und wird damit zur Herzogin von Sussex. Vom Hollywoodstar zum Royal – eine Geschichte wie aus der Traumfabrik selbst. Dass es sich bei dieser Lovestory aber nicht um ein Märchen handelt, sondern um das wahre Leben, beweisen Meghans ehemalige Schauspiel-Kollegen. Die warnten ihre Freundin nämlich vor dem rothaarigen Royal!

Rick Hoffman, Gina Torres (49) und Sarah Rafferty (45) sprachen im Vorfeld der Hochzeit mit Today und berichteten von dem Moment, in dem sie erfuhren, dass Harry der neue Mann an Meghans Seite ist. "Ich sagte nur 'Okay, mach langsam. Sei vorsichtig. Lass ihn dich nicht verletzen'", berichtete Rick im Interview. Sarah erinnerte sich an die ersten Worte ihrer Kollegin über den jungen Prinzen: "Sie sagte, dass er wunderbar sei. Sie passen einfach so gut zusammen."

Rick, Sarah und Gina haben sich durch ihre enge Freundschaft und ihre guten Ratschläge eine Einladung zur Hochzeit des Jahres verdient. Sie befinden sich momentan auf Schloss Windsor und werden dem Jawort per Leinwand beiwohnen, da die St. George's Chapel für alle Gäste schlicht zu eng ist. Was haltet ihr von den Worten der Schauspieler an Meghan?

Alberto E. Rodriguez / Getty Images Rick Hoffman, "Suits"-Darsteller

Anzeige

Getty Images / Alberto E. Rodriguez Gina Torres, Meghan Markle und Sarah Rafferty, "Suits"-Darstellerinnen

Anzeige

Ian Vogler / Getty Images Meghan Markle und Prinz Harry bei einem Termin in Birmingham

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de