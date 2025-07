Das sagt Germain zu Situationship mit TV-Verführerin Maxi

Germain geht aktuell als glücklicher Single durchs Leben – mehr oder weniger. Seit Längerem vermuten die Fans des Realitystars, dass er und seine ehemalige Temptation Island-Verführerin Maxi mittlerweile ein Paar sein könnten. Doch das stimmt nicht, wie er gegenüber Promiflash klarstellt: "Nein, sind wir wirklich nicht. Nee, aber wir mögen uns und wir sehen uns öfter mal." Vielmehr führen die zwei eine Situationship – und damit kommen beide bestens zurecht. "Maxi und ich sind immer 100 % abgesprochen. Und wir wissen, wenn einer irgendwie mehr will oder wenn irgendwas nicht passt. Deswegen ist alles super. Ich bin Single. Maxi ist Single", betont der Berliner.

Eine richtige Beziehung kann sich Germain aktuell nicht vorstellen. "Ich bin nicht bereit für eine Beziehung momentan. Ich habe gerade andere Ziele im Leben. Und da passt für mich eine Beziehung nicht rein", stellt er fest. An seiner Trennung beziehungsweise mit seiner Ex-Freundin Jessica Hnatyk (24) hat das aber nichts zu tun. Das gehört der Vergangenheit an: "Ich hab komplett abgeschlossen mit Jessi", ist sich der einstige Ex on the Beach-Teilnehmer sicher.

Abgeschlossen mit dem Ex-Partner und der Beziehung hat auch Jessi. Zwar hält sich die Influencerin zu ihrem Beziehungsstatus bedeckt, doch verriet sie gegenüber Promiflash, dass sie "aktuell sehr glücklich" ist. Zudem wurde sie jüngst bei einem Event bei einer innigen Umarmung mit einem Mann gesehen. Von der Situationship ihres Ex und der TV-Verführerin hat Jessi mitbekommen. Aber daraus macht sie sich nicht allzu viel. Allerdings äußerte sie die Bedenken, dass einer von den beiden womöglich früher oder später verletzt werden könnte, sollten die Gefühle bei einer Person doch stärker werden als bei der anderen.

Instagram / __maxisophie Maxi und Germain, Juni 2025

Instagram / germain_e Realitystar Germain, Oktober 2024

Instagram / __maxisophie Maxi, ehemalige Verführerin bei "Temptation Island"

