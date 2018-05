Sie ließen die Herzen aller Royal-Fans höherschlagen! Vergangenen Samstag schworen sich Großbritanniens sechster Thronfolger Prinz Harry (33) und seine Herzdame Meghan Markle (36) in der St George's Chapel in Windsor die ewige Liebe. Das Spektakel war rundum perfekt. Vor allem ein Moment sorgte für Gänsehaut – der, in dem die Braut auf ihren zukünftigen Ehemann zuschritt. Mit ihrer Schönheit verzauberte sie alle! Ein Diadem in ihrem Haar rundete den Hochzeitslook perfekt ab. Doch welche Bedeutung hatte das funkelnde Accessoire eigentlich?

Mit der Wahl ihres Kopfschmucks zollte Meghan ihrem neuen Leben als Herzogin von Sussex Tribut. Während bereits spekuliert wurde, der Ex-Suits-Star könnte diese Tradition des Hofes überspringen, folgte Harrys Auserwählte dem königlichen Protokoll. Wie bereits ihre Schwägerin Herzogin Kate (36) trug auch sie ein Schmuckstück aus dem Queen Mary Diamond Bandeau, der königlichen Schatzkammer. Wie das US-Magazin People berichtete, war das Diamantband 1893 ein Geschenk an die damalige Prinzessin Mary, die es 1953 an die Queen (92) weitergab. Meghan trug also ein geschichtsträchtiges Krönchen.

Ihre elegante Robe stammte übrigens von der Designerin Claire Waight Keller, der Direktorin des Labels Givenchy. Das Diadem, der lange Schleier und die mit Spitze verzierte Schleppe brachten das schlichte Kleid auf wundervolle Weise zur Geltung.

Ben STANSALL - WPA Pool/Getty Images Prinz Harry und und Herzogin Meghan an ihrer Hochzeit

Nick Edwards-WPA Pool/Gety Images Prinz Harry und Herzogin Meghan in ihrer Hochzeitskutsche

Ben Stansall/Getty Images Prinz Harry und Meghan Markles erster Kuss als Ehepaar

