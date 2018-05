Vor einem Dreivierteljahr durfte Katie Lowes (36) die wohl schönste Erfahrung in ihrem Leben machen. Anfang Oktober brachte die Schauspielerin ihr erstes Kind zur Welt und verbreitete die freudige Nachricht stolz über ihre Social-Media-Kanäle. Was viele ihrer Fans nicht wissen: Für den Scandal-Star dürfte die Geburt besonders emotional gewesen sein. Nur wenige Monate vor ihrer erfolgreichen Schwangerschaft musste sie eine Fehlgeburt verkraften.

In ihrem Podcast Katie's Crib sprach die Brünette jetzt zum ersten Mal über die schwere Zeit. Dass das Herz ihres Kindes bereits in den ersten drei Monaten der Schwangerschaft aufgehört hatte zu schlagen, habe sie bei einer Routineuntersuchung beim Arzt erfahren müssen. Mit der schrecklichen Nachricht sei sie im ersten Moment überraschenderweise völlig abgeklärt umgegangen, wie sie verriet: "Meine anfängliche Reaktion war: 'Okay, lass uns die Olivia Pope machen und die Situation retten. Lass uns einen Plan machen, lass uns in Krankenhaus gehen, die Ausschabung machen.'" Zur Erklärung: Olivia Pope, politische Beraterin und Krisenmanagerin, ist ein fiktiver Charakter der Fernsehserie "Scandal". Ähnlich sachlich wie sie habe auch Katie direkt nachgehakt, wann sie erneut schwanger werden könne.

Im zweiten Moment sei ihr dann aber doch bewusst geworden, was für ein Leid ihr widerfahren ist. "Als ich realisiert habe, dass ich eine Fehlgeburt hatte, sind meine Hormone rapide abgefallen. Ich war bestimmt drei Monate lang ziemlich traurig – und das, obwohl ich vorher nur drei Monate schwanger war." Doch dann das Wunder: Katie wurde erneut schwanger und durfte ihr persönliches Familienglück, gemeinsam mit Lebenspartner Adam Shapiro, doch noch erleben – mit der Ankunft ihres kleinen Sohnemanns.

Nicky Nelson / WENN.com Katie Lowes bei einem Event im Jahr 2017

Fayes Vision / WENN.com Katie Lowes, Schauspielerin

Fayes Vision / WENN.com Adam Shapiro und Katie Lowes bei einem Cosmopolitan-Event im Jahr 2015

