Es war ein Tag voller Gefühle. Als stolzer Bräutigamsvater ließ es sich Prinz Charles (69) am vergangenen Samstag natürlich nicht nehmen, einen Toast auf seinen jüngsten Sohn Prinz Harry (33) und dessen frisch angetraute Ehefrau Herzogin Meghan (36) auszubringen. Die Rede des zukünftigen Königs hatte es dabei ganz schön in sich: Charles nahm das Brautpaar und seine 600 Gäste mit auf eine emotionale Achterbahnfahrt – und sorgte mit herzerwärmenden Worten für feuchte Augen!

Wie ein Hochzeitsgast nur wenige Stunden nach den Feierlichkeiten gegenüber OK! erklärte, habe der 69-Jährige unter anderem mit seinem einzigartigen Humor begeistert: Nach einigen Erinnerungen an Harrys Kindheit – Fläschchen- und Windelwechsel-Storys inklusive – habe Charles stolz betont: "Schaut nur, was aus ihm geworden ist." Während kleine Anekdoten wie diese für Lacher sorgten, hätten die Schlussworte der scheinbar spontanen Rede die versammelte Gesellschaft hingegen zu Tränen gerührt: "Er hat seine Ansprache mit den Worten 'Mein lieber, alter Harry, ich freue mich so sehr für dich' beendet, was wirklich süß war."

Ebenfalls habe der Sohn von Queen Elizabeth II. (92) betont, wie stolz er darauf sei, Meghan zum Altar geführt zu haben. Für ihn sei es eine Ehre gewesen, ihren Vater Thomas Markle Sr. vertreten zu dürfen, der aufgrund gesundheitlicher Probleme nicht zur Hochzeit kommen konnte.

