Sorge um The Biggest Loser-Kandidat Christos! Der sympathische YouTuber kämpfte sich in der Abnehm-Show nicht nur bis ins große Finale, sondern eroberte auch die Zuschauerherzen im Sturm. Seit seinem enormen Abspeck-Erfolg hat sich viel für den 23-Jährigen verändert. Seine Fans begleiten ihn seitdem auf seiner spannenden Reise. Mit ihnen teilt Christos jetzt auch einen erschreckenden Moment: Er muss operiert werden!

Der sonstige Strahlemann zeigte seinen Followern in seiner Instagram-Story eine dicke Delle neben seinem Auge und verriet auch den Grund dafür – er wurde geschlagen! "Als ich in Berlin war, habe ich einfach blindsight, ohne es zu wissen, einen abbekommen. Und mein Jochbein ist gebrochen. Und ja, jetzt werde ich operiert", erklärte er. Christos versprach aber, sich sofort zu melden, wenn er wach sei: "Es wird alles gut, wird nur ein kleiner Schnitt und deswegen macht euch keine Sorgen!"

Bereits im "The Biggest Loser"-Camp bewies Christos, dass er sich nicht so leicht unterkriegen lässt. Trotz gesundheitlicher Probleme und heftiger Schmerzen dachte er nicht daran, das Handtuch zu schmeißen, wie er gegenüber Promiflash erklärte. "Den Moment gab es nie, dass ich gesagt habe: ‘Ey, wisst ihr was, ich gehe heim' – das gab es wirklich nie", erzählte er.

SAT.1/Martin Rottenkolber Christos, "The Biggest Loser"-Kandidat 2018

Anzeige

SAT.1/ Daniel Waschnig "The Biggest Loser"-Kandidat Christos nach dem Umstyling

Anzeige

Instagram / thebiggestloser_christos Christos von "The Biggest Loser"

Anzeige

Folgt ihr Christos bei Instagram und Co.? Ja! Nee, bisher nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de