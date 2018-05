Sie stürzt sich erneut in die Fashion-Welt! Vor knapp einer Woche veröffentlichte Webstar Dagi Bee (23) ein geheimnisvolles Video auf ihrem YouTube-Channel: In dem 23-Sekunden-Clip posierte die Beauty in weißer Kleidung und mit Regenbogen-Make-up vor bunt leuchtenden Lichtern. Viele Fans rätselten, ob die Bald-Ehefrau in diesem Clip eine mögliche Schwangerschaft anteasert – so wie es ihre Netz-Kollegin Bibi Heinicke (25) vor wenigen Tagen getan hat. Doch Dagi trägt kein Kind unterm Herzen: Ihr "Baby" ist eine neue Pop-up-Tour!

Bereits vor einem Jahr organisierte die Influencerin ein solches Event, bei dem ihre Supporter neue Merch-Artikel in temporären Läden in verschiedenen deutschen Städten kaufen konnten – und natürlich war auch Dagi immer mit am Start. Nun verkündete die Verlobte von Eugen Kazakov auf YouTube: "Wir werden wieder mit dem Dagi-Shop und mir auf Pop-up-Tour gehen!" Die Selfie-Queen habe das Ganze lange mit ihrem Team geplant und möchte dieses Jahr für ihre Fans noch einmal eine Schippe drauflegen. Von August bis Oktober will die Blondine durch Deutschland touren und ihren Fans im Store nicht nur die neue Kollektion präsentieren, sondern sie auch mit einer Beauty-Ecke und einer Fotoerlebniswand begeistern!

Im vergangenen Jahr war das Thema der Klamottenreihe an Dagis Geburtstag angelehnt. 2018 will das Teenie-Idol nun mit ihrer farbenfrohen "Rainbow-Kollektion" beeindrucken. Das Besondere daran: Die gefragten Teile wird es dieses Mal ausschließlich auf der Pop-up-Tour zu kaufen geben.

Instagram / dagibee Dagi Bee, Youtuberin

Instagram / dagibee Dagi Bee, Webstar

Instagram / dagibee Dagi Bee in Hamburg

