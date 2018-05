Die Gerüchte sind tatsächlich wahr! YouTube-Queen Bibi Heinicke (25) erwartet tatsächlich ihr erstes Kind. Die erfolgreiche Webvideoproduzentin und ihr Liebster Julian Claßen (25) ließen Fans ganze sechs Tage lang zappeln. Neugierig machte das erfolgreiche Netz-Couple mit einem 16-sekündigen Störbild-Clip. Während einige noch ein großes neues Projekt à la Bilou-Duschschaum erwarteten, lüfteten Bibi und Julian jetzt das Geheimnis: Sie werden Eltern!

Ihre Schwangerschaft machten die Netz-Stars jetzt mit ihrem heiß erwarteten Clip auf YouTube publik. Drei Minuten lang spannten die beiden ihre Follower auf die Folter. Das romantische Video, das das Couple superglücklich in der Natur zeigt, endet mit einer mehr als eindeutigen Szene: Julian hebt Bibis Shirt an und lässt so den Blick auf ihren kleinen Babybauch frei. Mit einem Kuss auf ihre Kugel besiegelt der Baldpapa die News – wie schön!

Kurz nachdem die 25-Jährige die Babybombe auf YouTube platzen ließ, äußerte sie sich auch auf Instagram: "Ja, es stimmt, ich bin schwanger. Wir haben dieses 'Geheimnis' sooo lange für uns behalten. Ich kann es gar nicht glauben, dass wir es jetzt ausgesprochen haben." Sie und Julian seien so unendlich glücklich.

